Acquittée après avoir téléchargé un faux certificat médical d’une doctoresse «anti-masques»

La cour d’appel de Liège a décidé d’acquitter une habitante d’Attert, en province du Luxembourg, qui avait été interpellée en possession d’un certificat médical préimprimé dans lequel elle avait seulement ajouté son nom, et qui la déclarait inapte à porter un masque bucal dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La quadragénaire était poursuivie pour faux (le certificat médical téléchargé le 28 août 2020) et usage de faux – cela jusqu’au 7 avril 2021. Elle était également poursuivie pour ne pas avoir porté le masque, le jour du réveillon de Noël 2020, dans un magasin de vêtements, et dans le commissariat de police d’Arlon où elle était interrogée sur ces faits.