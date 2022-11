Coupe du monde: la Pologne se relance en battant l’Arabie saoudite, Robert Lewandowski buteur (2-0, vidéos)

Victorieux de l’Argentine, les Saoudiens n’ont pas réussi à enchaîner, s’inclinant face à Robert Lewandowski et sa bande.

La Pologne s’est imposé 2-0 face à l’Arabie saoudite ce samedi lors de son 2e match de groupes à la Coupe du monde. Tenus en échec par les Mexicains en ouverture (0-0), les Polonais se sont imposés grâce à Piotr Zielinski (39e) et au premier but à ce niveau de leur star Robert Lewandowski (82e). Muet en quatre matches de Coupe du monde (trois en 2018 et un en 2022), l’attaquant du FC Barcelone s’est enfin libéré.

La situation du groupe C : 1- Pologne, 4 pts (+1) / 2- Arabie saoudite, 3 pts (0) / 3- Mexique, 1 pt (0) / 4- Argentine, 0 pt (-1)