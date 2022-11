Etats-Unis: décès de la chanteuse et actrice américaine Irene Cara

Irene Cara, célèbre notamment pour son rôle dans la comédie musicale « Fame », est décédée à son domicile en Floride. La cause du décès est encore inconnue.

La chanteuse et actrice américaine Irene Cara est décédée à l'âge de 63 ans. L'Américaine est surtout connue pour les titres des films "Fame" et "Flashdance", avec lesquels elle a connu de grands succès dans les années 1980.

Cara est devenue instantanément célèbre dans le monde entier au début des années 1980 pour son rôle de Coco Hernandez dans la comédie musicale Fame dont elle a également assuré la bande originale. Il lui a valu deux Grammy Awards à l'époque.

Elle a également chanté la chanson titre de Flashdance, également connue sous le nom de What A Feeling, quelques années plus tard. Cara a reçu un autre Grammy pour cette chanson et a même reçu un Oscar pour la meilleure chanson originale.