Thibaut Courtois sur le point de battre un prestigieux record de Jan Ceulemans avec les Diables rouges: «Il y a de pires noms pour se faire dépasser»

Thibaut Courtois est sur le point de déloger Jan Ceulemans pour s’adjuger un nouveau record de prestige avec les Diables rouges. En jouant contre le Maroc ce dimanche, pour le deuxième match de groupe de la Belgique à la Coupe du monde, le gardien de 30 ans deviendra le joueur belge ayant disputé le plus de matches dans des phases finales d’Euro et de Coupe du monde, avec un total de 24.

« Il y a de pires noms pour se faire dépasser », poursuit-il. « Thibaut est le meilleur gardien de but du monde. Il l’a également montré contre le Canada. De plus, il était prévisible que quelqu’un de cette génération me ferait perdre la première place tôt ou tard. Ils sont présents à chaque grand tournoi et survivent à la phase de groupe à chaque fois. Cela en dit long sur la force de l’équipe nationale belge ces dernières années. Nous pouvons en être fiers. »