Trafic de stupéfiants: plus de 100 kilos de cocaïne saisis près de Arlon

Les paquets découverts et saisis représentent plus de 11,5 millions d’euros à la revente.

Au total, 103 paquets de plus d’un kilo chacun ont été découverts, pour un montant à la revente d’environ 11,5 millions d’euros. Les cinq personnes interpellées seront déférées dans les prochaines heures devant le juge d’instruction, qui décidera de leur éventuel placement sous mandat d’arrêt.

L’opération est le fruit d’une longue enquête menée par la police judiciaire fédérale, avec l’appui des unités spéciales de la police fédérale et de leurs homologues grands-ducaux afin de démanteler une organisation criminelle serbe active dans le trafic international de cocaïne.

Des perquisitions simultanées ont par ailleurs été réalisées avec l’appui des unités spéciales aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Serbie. Deux personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas, une au Grand-Duché, et une en Serbie. Les personnes arrêtées à l’étranger sont visées par des mandats d’arrêt européens ou internationaux et feront l’objet de procédures d’extradition dans les prochains jours.