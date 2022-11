«Est-ce que je gagne trop d’argent? Honnêtement, non»: la surprenante déclaration de Kevin De Bruyne, qui perçoit un salaire annuel de 23 millions d’euros!

Questionné sur ses revenus dans une interview accordée au Guardian, Kevin De Bruyne a, comme à son habitude, répondu sans langue de bois. Lorsque l’on demande au Diable rouge si son salaire, de 23 millions d’euros par an, est excessif, il répond sans détour.

« Honnêtement ? Non ! Je sais que ce que je vais dire n’est pas très populaire. Mais je compare mon salaire à celui d’un chanteur, qui a 60.000 personnes qui viennent le voir », détaille KDB. « Je le regarde aussi, c’est logique. Mais le football, ce sont des millions de téléspectateurs. Les revenus d’un club se situent entre 580 et 700 millions d’euros. C’est beaucoup d’argent, mais est-ce trop ? Si le club peut se le permettre, non. C’est comme ça que je vois les choses ».