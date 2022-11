France: les Républicains se cherchent un nouveau leader pour sortir la tête de l’eau

Avec moins de 5 % à la présidentielle, on a reçu un gros coup sur la tête. Mais on peut revenir ! », veut croire Catherine. Cette retraitée de Vincennes est l’une des 91.000 adhérents de LR amenés à choisir, lors d’un vote interne à partir de la semaine prochaine, le nouveau leader du parti de droite qui n’a plus occupé l’Elysée depuis le départ de Nicolas Sarkozy en 2012. « Bien sûr que nous avons encore un avenir, assure-t-elle, convaincue que la droite de gouvernement n’est pas condamnée à se fondre dans le macronisme ni à rejoindre le Rassemblement national. « Macron est trop ambigu sur les questions régaliennes. Et ce qui nous différencie de Marine Le Pen, c’est que nous ne sommes ni des racistes ni des tenants d’une politique sociale de gauche. »