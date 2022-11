L’émotion de Robert Lewandowski après son premier but en Coupe du monde contre l’Arabie saoudite (vidéo)

Robert Lewandowski a mis un terme à une incongruité. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise et artilleur prolifique en club depuis des années, il a marqué son premier but en Coupe du monde. Le joueur du FC Barcelone a inscrit le deuxième des ’Aigles Blancs’ samedi lors de la victoire 2-0 contre l’Arabie saoudite dans le groupe C.

« Plus je vieillis et plus je deviens émotif », a avoué ’Lewy’, 32 ans. « Je suis conscient qu’il s’agit peut-être de ma dernière Coupe du monde. Quand vous jouez pour votre équipe nationale, vous vous concentrez sur les résultats mais une petite partie de moi et de ma personnalité veut aussi avoir de bonnes statistiques. J’ai toujours voulu marquer dans un Mondial et ce rêve est devenu réalité. »