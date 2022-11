Tarik Tissoudali se livre avant Belgique – Maroc: «Sur papier, les Diables restent favoris, mais…»

Stoppé net par une déchirure des ligaments croisés dès le 2e match de la saison, le 30 juillet, Tarik Tissoudali (29 ans) a dû prendre son mal en patience alors qu’il était en pleine bourre. S’il boite encore légèrement, l’un des principaux artistes de la Pro League (27 buts la saison passée !) se sent de mieux en mieux : « On m’a parlé de six mois d’absence, je suis dans les temps », nous confirme-t-il. « J’espère reprendre les entraînements collectifs après cette date butoir, mais je ne veux pas forcer les choses. L’idéal, ce serait de monter en puissance afin d’être prêt à 100 % pour les Playoffs 1, si on a la chance d’y participer. Juste avant la trêve, l’équipe tournait mieux mais avec moi, je pense qu’on serait actuellement deuxièmes. Je sais que je peux revenir aussi fort, voire même plus fort qu’avant. Il y a 12 ans, j’avais subi une opération qui s’était mal passée et qui explique que je manquais de puissance, notamment pour mieux maîtriser le domaine aérien.