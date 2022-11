Pour la finale, la Star Academy fait revenir les anciens candidats (vidéo)

La finale de la Star Academy a lieu ce samedi soir, six semaines après son lancement. Quatre candidats sont en compétition : Anisha, Enola, Lea et Louis. A la clé, 100.000 euros et l'enregistrement d'un album. Pour cette dernière émission, la Star Academy a réinvesti le studio 217 de la Plaine Saint-Denis, le studio historique où était enregistré les anciennes saisons du programme.

C’est avec l’hymne que les élèves ont ouvert cette dernière émission, « Ne partez pas sans moi ». Pour l’occasion, les anciens candidats et les professeurs ont rejoint les quatre finaliste pour une dernière chanson tous ensemble.