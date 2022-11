Taux d’intérêts, covid long... : ce qui change le 1er décembre

Il s’agit d’une hausse assez importante. Le taux de base passera de 0,01% à 0,50% pour le compte d’épargne Azur, et à 0,30% pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20% et 0,70% s’ajoutera également.

Keytrade Bank, qui compte plus de 300.000 clients, est la première grande banque en Belgique à répercuter une adaptation avantageuse sur les clients, car la décision intervient après l’adaptation du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) au cours des derniers mois. Des plus petits acteurs comme Santander Consumer, NIBC Direct, CKV et MeDirect l’ont précédée.

Covid long

Les patients souffrant de problèmes de santé à long terme après une infection au coronavirus seront désormais également remboursés pour les soins neuropsychologiques.

Depuis cet été, les patients atteints du Covid long peuvent bénéficier d'un parcours de soins personnalisé, dans lequel le médecin généraliste et les autres prestataires de soins impliqués établissent un plan de traitement. Dans le cadre de ce parcours, la physiothérapie, l'orthophonie et les soins psychologiques étaient déjà remboursés, éventuellement complétés par l'ergothérapie et le traitement avec un diététicien.