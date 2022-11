«Ses remarques sur la culture iranienne sont une honte pour le foot»: Carlos Queiroz fustige Jürgen Klinsmann et réclame sa démission de la Fifa

Ces propos ont fait bondir le sélectionneur de l’Iran, le Portugais Carlos Queiroz, qui a répliqué à Klinsmann sur Twitter : « Ces remarques sur la culture iranienne, l’équipe nationale et mes joueurs sont une honte pour le football », a-t-il asséné.

Et sa fédération a vivement réagi dans un communiqué : « En même temps que différentes considérations malheureuses concernant l’équipe nationale d’Iran et son encadrement, M. Klinsmann a émis des jugements sur la culture iranienne », a-t-elle écrit dans un communiqué publié dimanche. « La Fédération iranienne de football a déjà demandé à la FIFA des éclaircissements et réclamé des excuses et la démission de M. Klinsmann du groupe d’étude technique de la Fifa. »

Le groupe d’étude technique (TSG), placé sous la direction du Français Arsène Wenger, est chargé d’analyser tous les matches de la Coupe du monde et de fournir des rapports sur les principales tendances en matière de jeu et de tactique.