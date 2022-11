«La brutalité de cette guerre russe semble totalement irréelle», commente Alexander De Croo face au champ de bataille

À Borodianka, le Premier ministre et sa délégation ont notamment constaté les dégâts causés par les tirs de roquettes et les frappes aériennes de Moscou, avant de marquer une pause devant l’œuvre d’art de l’artiste britannique Banksy peinte sur le mur d’un bâtiment mutilé et représentant une gymnaste en équilibre sur les gravats.

Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se sont rendus, dimanche, à Borodianka et Boutcha, deux villes proches de Kiev qui ont été durement touchées par les bombardements depuis l’invasion russe en février.

À Borodianka, le Premier ministre et sa délégation ont notamment constaté les dégâts causés par les tirs de roquettes et les frappes aériennes de Moscou, avant de marquer une pause devant l’œuvre d’art de l’artiste britannique Banksy peinte sur le mur d’un bâtiment mutilé et représentant une gymnaste en équilibre sur les gravats.

« Comme c’est poignant de voir ce spectacle. Des centaines de personnes vivaient ici et des dizaines d’entre elles sont mortes », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune installation militaire autour de nous. Les Russes ont pilonné des quartiers résidentiels. »

Borodianka est devenue l’une des villes symboles de la résistance ukrainienne face à l’invasion russe. La ville a été occupée pendant des semaines jusqu’à sa libération à la fin mars.

La délégation belge a ensuite pris la route vers Boutcha où des cadavres de civils froidement abattus avaient été découverts après leur retrait de la zone fin mars également.

« Des enfants et des civils ont été exécutés sans raison », a déploré Hadja Lahbib. « On ne peut que dénoncer ces exactions… Après cela il faudra penser à la reconstruction et rétablir la paix ».