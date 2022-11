Cyclo-cross: Mathieu van der Poel s’impose à Hulst pour son retour dans les labourés

À peine de retour et déjà victorieux. Dans des conditions boueuses et pluvieuses, le quadruple champion du monde, malgré deux fautes techniques dans le premier tour, a devancé les Belges Laurens Sweeck (Crelan – Fristads) et Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal).

En début de programme chez les dames, la Néerlandaise Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) s’est imposée devant ses compatriotes Fem Van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal), qui a gardé la tête du classement général, et Shirin Van Anrooij (Baloise Trek Lions). Première à venir briser l’hégémonie ’oranje’, la Belge Marion Norbert-Riberolle a pris la 6e place.