Crise énergétique: 4 employeurs sur 10 envisagent de licencier

Quatre employeurs sur dix envisagent de licencier du personnel en raison de la hausse des coûts. C’est ce que révèle un sondage réalisé dimanche par le groupe de services RH Liantis. Au même moment, un quart des employeurs continuent à chercher de nouveaux employés.

L’enquête menée auprès de 1.568 employeurs montre qu’une grande partie des entrepreneurs part du principe que les coûts vont fortement augmenter. Les trois quarts des employeurs estiment que le coût moyen par employé augmentera de plus de 10 % en raison des prix de l’énergie, du carburant et de l’indexation des salaires. Environ un entrepreneur sur dix s’attend même à une augmentation de plus de 30 %.