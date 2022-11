Coupe du monde: le stade acquis à la cause du Maroc, les Diables sous pression (photos)

Les Diables rouges et les Lions de l’Atlas seront bien soutenus au Qatar pour ce match de Coupe du monde.

C’est dans un stade bien rempli que la Belgique et le Maroc s’affrontent ce dimanche en Coupe du monde au Qatar. Roberto. Au stade Al Thumama de Doha, il nous revient que plus de 35.000 supporters ont trouvé place en tribunes. Vu la proximité géographique, ce sont les Marocains qui sont un peu plus nombreux que les supporters des Diables rouges.