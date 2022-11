Les projecteurs sont-ils capables d’éclipser les TV?

En quelques années, les projecteurs se sont beaucoup améliorés. Plus petits, plus intelligents et faciles à installer, ils rivalisent désormais avec les écrans traditionnels dans la vie de tous les jours.

En une dizaine d’années, la taille des TV a presque doublé. Désormais, il n’est plus rare de croiser des écrans de 60 pouces voire de 86 pouces de diagonale. Idéal pour profiter de contenus en 4K.

Mais si la taille des écrans offre une immersion toujours plus grande, elle s’accompagne inévitablement d’une augmentation de l’encombrement. Tout le monde n’a pas envie de voir un énorme rectangle noir trôner au milieu de son salon. En termes de déco d’intérieur, on fait difficilement moins « Feng Shui » qu’une télé de 75 pouces.

Dans un souci de sobriété, on peut dès lors être tenté de bazarder son meuble télé, refiler son vieil écran à quelqu’un et se tourner vers un projecteur. En quelques années, ces derniers se sont, en effet, bien améliorés et certains modèles proposent une image plus lumineuse et en 4K. Et nombreux sont les modèles à se connecter directement à internet.