Les Diables sauvés par le VAR lors de Belgique-Maroc: y avait-il une position de hors-jeu de Romain Saiss? (vidéo)

Les Marocains ont cru prendre l’avantage juste avant la mi-temps sur un coup franc d’Hakim Ziyech… avant que le VAR n’annule le but en raison d’une position de hors-jeu de Romain Saiss.

Les Diables rouges ont eu très chaud. À quelques secondes de la fin de la première mi-temps de leur deuxième match de Coupe du monde contre le Maroc, les joueurs de Roberto Martinez ont bien failli être menés au score, suite à un coup franc d’Hakim Ziyech qui avait trompé Thibaut Courtois.

Mais, alors que le but avait dans un premier temps été validé par l’arbitre de la rencontre, le VAR est finalement revenu sur la phase, en raison d’une possible position de hors-jeu de Romain Saiss, qui, même s’il n’a pas touché le ballon, a participé à l’action en essayant de couper la trajectoire du ballon de la tête.

Monsieur Cesar Ramos est alors allé revoir la phase et a rapidement pris la décision d’annuler le but et de renvoyer tout le monde aux vestiaires sur le score de 0-0.