«Art» en tournée: 24 ans de complicité

Vingt-quatre ans après avoir joué « Art » de Yasmina Reza une première fois, Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et Pierre Dherte tournent avec la version 2022 de cette histoire de goût et d’amitié.

Créé en 1994 à Paris, Art, de Yasmina Reza, a depuis fait le tour du monde. Jouée de Londres à New York en passant par Moscou, la pièce a connu sa première version belge en 1998 avec Pierre Dherte (Serge), Bernard Cogniaux (Yvan) et Alain Leempoel (Marc) incarnant ce trio de vieux amis qui, suite à l’achat d’une toile entièrement blanche par l’un d’eux, voient soudain cette amitié vaciller. Après avoir énormément tourné avec cette première version, le trio reprenait du service en 2008, toujours sous la direction d’Adrian Brine. « Refaire cela dans dix ans, ce serait pathétique », affirmait alors Pierre Dherte. Les revoici pourtant, en 2022, avec une nouvelle reprise que le trio joue cette fois devant un gigantesque miroir reflétant la scène et la salle. Adrian Brine étant décédé en 2016, c’est Alain Leempoel qui assure la mise en scène, assisté par Isabelle Paternotte. Après avoir triomphé au Public durant un mois et demi, ils sont à présent lancés dans une longue tournée.