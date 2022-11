Un Camerounais de 66 ans passe deux semaines en centre fermé, privé de soins de santé urgents

Lukas Waufo vient de passer un mois kafkaïen dans notre pays et deux semaines derrière les murs d’un centre fermé. Le Conseil du contentieux des étrangers a reconnu que cet entrepreneur camerounais y avait été privé de soins de santé pourtant urgents. Un an après l’affaire « Junior », les méthodes de l’Office des étrangers sont à nouveau critiquées.

Je ne me suis pas vraiment réveillé de ce qui me semble encore être un rêve. Je n’ai toujours pas compris comment je me suis retrouvé dans ce piège à rat. » Lukas Waufo se souviendra de son dernier séjour en Belgique avec amertume. Jamais il n’aurait imaginé s’y retrouver privé de liberté durant deux semaines.

Entrepreneur dans le domaine du plastique, ce Camerounais de 66 ans a ses habitudes en Europe. Sa fille réside en France, il circule fréquemment pour les affaires au sein de l’espace Schengen et il assure disposer d’un réseau en Belgique. C’est donc avec son visa français en poche et avec le sentiment d’entreprendre un banal voyage qu’il arrive en Belgique début octobre via Brussels Airlines. Son objectif : se rendre au K 2022 de Düsseldorf, salon mondial de la matière plastique organisé du 19 au 26 octobre, « avec l’objectif de (se) renseigner sur les nouvelles possibilités en matière de recyclage ».