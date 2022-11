L’Office des étrangers à nouveau critiqué: «Les procédures normales ont été suivies»

Le récit de Lukas Waufo rappelle d’autres dossiers impliquant l’Office des étrangers (OE) et survenus au cours de l’année écoulée, notamment les cas de Junior Masudi Wasso et de Yao Kouakou Hermann, deux étudiants (l’un congolais, l’autre ivoirien) inscrits à l’UCLouvain, détenteurs de visas en règle et pourtant placés en détention après un refoulement à la frontière. Dans ces deux affaires, le Conseil du contentieux des étrangers avait fini par trancher en défaveur de l’OE, remettant en cause les justifications avancées pour motiver ces refoulements.