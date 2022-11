«C’est n’importe quoi», «ils n’ont pas envie»: Philippe Albert laisse éclater sa colère en direct sur la RTBF et incendie les Diables rouges, battus par le Maroc (0-2)

Auteurs d’une nouvelle prestation très décevante, les Diables rouges ont été logiquement battus par le Maroc ce dimanche, pour leur deuxième match de poule de la Coupe du monde (0-2). Menés d’un but au début du temps additionnel, les joueurs de Roberto Martinez ont été incapables de se procurer la moindre action dangereuse pour tenter de revenir au score avant d’encaisser un dernier but.

« C’est n’importe quoi », « on joue à du deux à l’heure alors qu’on est mené », « les diables qui cassent la baraque dans leur club, là ils n’ont pas envie. Et quand on ne se bouge pas, face à un adversaire qui a la niaque, on ne peut rien espérer », a-t-il notamment lâché.