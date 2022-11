Enseignement supérieur: des mesures «au cas par cas» pour soutenir les étudiantes enceintes

Faute de statut ou de congé de maternité obligatoire, des étudiantes de l’enseignement supérieur se voient contraintes de jongler entre les premiers biberons et les feuilles de révision.

Avec l’allongement des études, la diversification des profils étudiants, mais aussi la reprise d’études à horaires décalés, les grossesses en cours de cursus se font moins rares qu’auparavant. Mais comment concilier un accouchement, et ensuite un post-partum, avec la charge de travail inhérente aux études supérieures ? La question ne se poserait pas pour les personnes exerçant un travail salarié. Le congé de maternité obligatoire pour une durée minimum de neuf semaines après l’accouchement vise à mettre la maman au repos tout en lui permettant d’appréhender sa nouvelle vie. Il en va de même pour les aidants proches ou les indépendants (de plus courte durée et moyennant certaines conditions).