Belgique-Maroc: les images des débordements à Bruxelles

Ce dimanche, la Belgique et le Maroc se sont affrontés à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes. A Bruxelles, des débordements ont éclaté en marge de la rencontre.

Une centaine de policiers, munis de canons à eau, ont dû intervenir contre des supporters qui ont détruit du mobilier urbain et ont lancé des projectiles en direction de la police. Au moins un véhicule a été incendié. Des autopompes ont été utilisées pour sécuriser la zone pour laisser les pompiers intervenir.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a demandé, via Twitter, à toute personne d’éviter le secteur du boulevard du Midi et des rues adjacentes. Les stations de métro Gare Centrale, De Brouckère et Sainte-Catherine sont fermées sur ordre de police. Les lignes de bus qui passent par ces stations sont également perturbées.

Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), n’a pas tardé à réagir sur Twitter. Il déconseille aux citoyens de se rendre dans le centre de la ville et prévient que les fauteurs de trouble seront arrêtés.

A Molenbeek aussi, la tension monte.