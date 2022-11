Des nouvelles aides de la Belgique en faveur de l’Ukraine

Au Seize, le compte est bon, la Belgique a libéré un total de 221,7 millions d’euros en faveur de l’Ukraine depuis le début des hostilités il y a neuf mois : 145 millions d’euros d’appui militaire ; 76,7 millions d’euros d’aides civiles (dont 59,7 millions d’euros d’aide humanitaire, avec 9,8 millions via B-FAST, le groupe d’intervention humanitaire rapide créé sous le gouvernement Verhofstadt en 1999 et impliquant plusieurs services publics). En outre, le dernier Conseil des ministres, vendredi 25 novembre, a approuvé une enveloppe de 23,2 millions d’euros incluant notamment des fonds pour la reconstruction, un vaste programme d’aide humanitaire toujours via B-FAST, l’Unicef (accès à l’eau, aux infrastructures d’hygiène et sanitaires, protection sociale, alimentation) et le Programme alimentaire mondial (achat et transport de céréales vers les pays les plus vulnérables).