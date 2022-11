Le Marocain Hakim Ziyech commente le niveau des Diables rouges: «C’était plus difficile contre la Croatie»

S’il n’a pas marqué (son but a été annulé pour hors-jeu de son capitaine Saïss), Hakim Ziyech a été un poison pour la défense belge tout au long du match dimanche et a été élu Homme du match (0-2).

Les Belges avaient introduit trois nouveaux pions au coup d’envoi pour faire face au danger venant du milieu de terrain et des flancs marocains. Après une première période plutôt à leur avantage, les Diables ont cédé ensuite face à des Marocains plus audacieux et dominateurs dans l’entre-jeu.

« Nous avons attendu qu’ils fassent une erreur et nous avons marqué au bon moment », résuma Ziyech après le match. L’ailier de Chelsea n’a pas immédiatement semblé impressionné par les Diables Rouges. « Notre premier match contre la Croatie fut plus difficile. La Croatie était très forte et nous avons eu du mal à la mettre sous pression. Cela a mieux fonctionné aujourd’hui contre les Belges, qui ont fait beaucoup d’erreurs. De plus, les supporters nous ont donné des ailes et nous ont poussés vers la victoire. »