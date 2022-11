Erreur budgétaire d’Eva De Bleeker: la N-VA cible De Croo

La N-VA ne lâche pas le morceau. Dans l’opposition au fédéral, le parti nationaliste flamand non seulement tire à boulets jaune et noir sur le budget confectionné par la Vivaldi, mais encore soutient que le Premier ministre a fauté, et veut qu’il s’explique à nouveau au Parlement. En cause, l’éviction d’Eva De Bleeker au secrétariat d’Etat au Budget, remplacée par Alexia Bertrand, après qu’elle eut produit un tableau budgétaire comptabilisant la baisse de la TVA (de 21 % à 6 %) intégralement pour l’année 2023 au lieu de trois mois (en conclave, les partenaires Vivaldi avaient décidé qu’à partir d’avril, un système d’accises sera mis en œuvre qui permettra de compenser au moins en partie l’impact budgétairement de la TVA). Or donc, Kris Van Cauter, un membre du cabinet De Bleeker, ex-Banque nationale, a fait savoir via le réseau Linkedin que le cabinet du Premier ministre avait validé la copie soumise par la secrétaire d’Etat au Parlement, cela avant de la recaler, après coup. Au Seize, on dément fermement. Il n’en est rien, le Premier avait bien repéré l’erreur et demandé – un message WhatsApp en attesterait – à Eva De Bleker de corriger l’épreuve, ce qu’elle n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, la N-VA interpellera le chef du gouvernement au Parlement, réclamant que l’on produise ces échanges écrits.

