RD Congo: le cessez-le-feu reste très hypothétique

« Talk and fight » : on a parlé à Luanda, mais sur le terrain, au Nord-Kivu, les combats continuent.

Talk and fight » (parler et combattre), c’est la devise des groupes rebelles dans l’est du Congo depuis un quart de siècle : on se souvient qu’en 1997, alors que Laurent Désiré Kabila négociait au Congo Brazzaville, les troupes soutenues par le Rwanda et l’Ouganda progressaient et finirent par s’emparer de Kinshasa. Cette fois encore, la situation est incertaine : à Luanda, un mini-sommet réunissant les chefs d’Etat de la région avait réclamé la mise en œuvre d’un cessez-le-feu dès vendredi.