«Alzira»: une rareté retrouve la scène à Liège

Né pendant ce que Verdi appelait ses « années de galère » (entre Nabucco (1842) et Rigoletto (1851), où il composa quatorze opéras en 10 ans), Alzira est le huitième opéra du compositeur italien. Une œuvre rarement jouée depuis son accueil en demi-teinte lors de sa création Teatro San Carlo de Naples le 12 août 1845. La faute sans doute à une partition faite de fulgurances mais aussi inégale, et à un livret simplissime et caricatural (Verdi lui-même qualifiait cet opéra de « franchement mauvais »).