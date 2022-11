Philippe Albert débriefe Belgique-Maroc: «Les Diables sont nettement sur la pente descendante, c’était attendu mais c’est plus tôt que prévu»

1 « Cinq fautifs sur le coup franc marocain, dont évidemment Courtois »

« Comment est-ce possible, à ce niveau, d’encaisser un but pareil et surtout de ne pas avoir retenu la leçon de la première mi-temps ? Les deux coups francs sont identiquement les mêmes au niveau de la frappe. Seul le coup de pied, gauche puis droit, diffère. J’ignore quelles étaient les consignes sur la couverture de la première zone, mais je constate tout de même la présence de Thorgan Hazard, Alderweireld, Witsel et De Bruyne. Aucun de ces quatre joueurs n’a pris la moindre responsabilité et l’inattention de Courtois a fait le reste. Encaisser un but pareil en Coupe du monde, ça dépasse tout ce qu’un ancien international comme moi a déjà vu. On est dans le ridicule !