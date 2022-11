Trois jours de perturbations sur le rail, deux grèves en une

Les grèves se suivent et se ressemblent ? Pas tout à fait. Les trois journées de grèves qui vont s’enchaîner sur le rail belge à partir de ce lundi 22h jusque vendredi 2 décembre à 3h du matin méritent plus une nuance : il ne s’agit pas d’une grève mais de deux. Pour la grève en front commun de mardi, la SNCB a présenté le « service de trains alternatif dans les provinces où c’était possible, sur la base des membres du personnel ayant indiqué qu’ils travailleront » : le réseau ferroviaire sera fermé dans la province de Namur (à l’exception de la dorsale wallonne) par manque de personnel disponible dans la cabine de signalisation, de Luxembourg et dans une partie du Brabant wallon. Globalement, un quart des trains circulera dans le reste du pays (2 IC sur 5, 1 S « suburbain » ou L « omnibus » sur 4), les trains P (de pointe) ne circuleront quasiment pas. »