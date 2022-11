La Russie envisage de quitter l’UEFA et de se tourner vers l’Asie

« Nous aborderons cette question lors d’une réunion du conseil exécutif. La situation mérite d’être discutée, mais je ne suis pas sûr que l’on prendra une décision. L’UEFA nous considère comme un membre de la famille européenne. Nous mettons en œuvre tous les programmes, elle participe au financement des projets. Il serait malvenu de nous précipiter dans des négociations sans tenir compte de son avis. J’ai dit qu’il était important pour nous d’organiser des matches officiels. Nous avons eu deux ans de coronavirus, et maintenant nous sommes suspendus », a rappelé Dyukov.

Les Fédérations mondiale (FIFA) et européenne (UEFA) ont annoncé le 28 février que l’équipe nationale russe et tous les clubs professionnels représentant le pays étaient interdits de toutes compétitions internationales organisées sous l’égide de la FIFA et de l’UEFA. L’invasion militaire menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février dernier est la raison de cette suspension.