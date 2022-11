Coupe du monde: l’Allemagne et l’Espagne se quittent dos à dos, le suspense reste entier dans le groupe E (1-1, vidéos)

Ce dimanche, après la débâcle des Diables face au Maroc, se tenait l’un des plus gros chocs de cette phase de poule : Espagne-Allemagne.

L’Espagne et l’Allemagne se sont quittés dos à dos (1-1) dans le choc de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde de football dimanche. Un résultat qui maintient le suspense dans le groupe E où les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Au classement du groupe E, l’Espagne reste en tête avec 4 points, un de plus que le Japon et le Costa Rica. L’Allemagne ferme elle la marche avec 1 point avant la 3e et dernière journée.

Les compos

Espagne : Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Asensio, Olmo, Torres.