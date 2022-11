En secondaire, les élèves obtiennent à peine 55% en maths

Des épreuves communes à des dizaines de milliers d’élèves pour sonder et comparer leur niveau en mathématiques, éveil (sciences, histoire, géographie) et français. Comme chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a posé son stéthoscope sur ses écoles primaires et secondaires. A côté des bien connues épreuves du CEB (le certificat d’études de base), CE1D (le certificat du 1er degré secondaire) et CESS (le certificat d’études secondaires supérieures), des épreuves externes non certificatives sont organisées. Les résultats n’entrent en compte ni dans le bulletin ni dans le dossier de l’élève. « Elles visent à informer chaque équipe éducative sur les acquis de ses élèves et permettent de diagnostiquer les forces et les faiblesses rencontrées afin de proposer des pistes d’actions pédagogiques », explique l’administration.