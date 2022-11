Coupe du monde: les Diables dans le rouge avant la Croatie

La défaite 2-0 contre un Maroc peu joueur pendant une heure mais diablement efficace par la suite plonge la Belgique à la 3e place du classement. Il n’y aura plus qu’une seule issue pour se sortir du groupe : battre la Croatie qui a étrillé et éliminé le Canada (4-1).

Le sort des Diables s’est-il joué à trois heures d’intervalle entre deux stades distants d’à peine treize kilomètres ? Sans préjuger du sursaut d’orgueil attendu jeudi à Al-Rayyan, le constat d’accident industriel est en cours de rédaction. Il n’y a pas d’autres mots au terme de deux non-prestations d’une génération et de sa relève, qui confirment un peu plus le sentiment général à l’égard de lendemains qui risquent de déchanter sérieusement pour l’équipe nationale.

Le Canada était annonciateur de cet amoncellement d’interrogations qui, au fil du tournoi, semblaient de plus en plus lourdes à porter. Jusqu’à faire poser un puis deux genoux au sol à une équipe entière. Car à de rares exceptions près, ce fut le néant total. Comme si cette équipe avait déjà abdiqué au cœur de ce premier tour et d’un tournoi qui sans un sursaut face à la Croatie, risque bien de sonner comme le tournoi de trop.