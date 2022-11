Bono mystérieusement remplacé juste avant le coup d’envoi de Belgique-Maroc: le gardien marocain sort du silence et explique les raisons de cette décision

Les hymnes avaient déjà été joués lorsque Bono a pris la décision de renoncer. « Je n’ai pas pu voir le match car j’étais hospitalisé », a-t-il raconté à la TV publique marocaine SNRT : « J’ai eu cette blessure lors du match contre la Croatie (0-0 mercredi), ils ont fait le maximum pour que je joue ce match » contre la Belgique.

« J’ai pris des médicaments mais avant le début du match, j’ai ressenti un vertige. Et comme on ne voulait pas avoir un changement (en cours de jeu), on a pris la décision de me faire sortir et de faire jouer le match à mon ami (Munir), et Dieu merci tout s’est bien passé », a-t-il ajouté.