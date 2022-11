Amadou Onana, suspendu pour le match décisif contre la Croatie: «On va bientôt me dire de sauter comme un pingouin»

Amadou Onana avait de nombreuses raisons d’être déçu après la rencontre face au Maroc. Parce que les Diables ont perdu, parce qu’il a été remplacé en cours de deuxième période et, surtout, parce qu’il ne pourra pas jouer le match décisif contre la Croatie en raison d’une suspension pour abus de cartes jaunes. « Je serai le premier supporter des Diables contre la Croatie », lâche le médian d’Everton très remonté sur l’arbitre de la rencontre, le Mexicain Cesar Ramos. « Visiblement, je dois m’excuser d’être longiligne et d’avoir de grands bras. À la limite, on va bientôt me dire que je dois sauter comme un pingouin. De l’autre côté du terrain, les cartes jaunes sont arrivées bien plus difficilement. Eden Hazard s’est fait faucher à mille reprises et rien ne se passe. »

Averti très tôt (NDLR : 29e minute), Onana a été remplacé par Roberto Martinez alors que les Diables perdaient le contrôle du terrain. « Je me sentais confortable pour continuer à jouer », indique le médian de 21 ans. « Je suis professionnel et j’ai joué à de nombreuses reprises en ayant été averti plus tôt dans la rencontre. J’avais envie de continuer mais le coach en a décidé autrement. »