Émeutes à Bruxelles après Belgique-Maroc: une dizaine d’arrestations (photos et vidéos)

Au total, une dizaine d'arrestations administratives et une arrestation judiciaire ont été effectuées sur le territoire des zones de police de Bruxelles. Des débordements ont éclaté également à Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a demandé, via Twitter, à toute personne d’éviter le secteur du boulevard du Midi et des rues adjacentes.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi. La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville. La police engage tous ses moyens pour maintenir l’ordre public », a réagi le bourgmestre Bruxelles, Philippe Close, également sur Twitter. « J’ai donné ordre à la police de procéder à des arrestations administratives des fauteurs de troubles », a-t-il ajouté.

À lire aussi Philippe Albert débriefe Belgique-Maroc: «Les Diables sont nettement sur la pente descendante, c’était attendu mais c’est plus tôt que prévu»

« Vers 15h22, des dizaines de personnes, dont certaines étaient encagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre, ce qui a compromis la sécurité publique », a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, dans un communiqué.

« Il y a eu utilisation de matériel pyrotechnique, lancer de projectiles, utilisation de bâtons, incendie sur la voie publique, notamment d’un conteneur à l’intersection du Boulevard Lemonnier et de la rue de Woeringen », a détaillé la police.

« On déplore aussi la destruction d’un feu de signalisation ainsi que l’encerclement d’un véhicule avec occupant sur le Boulevard Lemonnier. Mais aussi, un journaliste a été blessé au visage par des feux d’artifice. C’est pour ces raisons qu’il a été décidé de procéder à une intervention de la police, avec déploiement de l’arroseuse et utilisation de gaz lacrymogène », a exposé la porte-parole.

Vers 15h 50, le Boulevard du Midi a été fermé à la circulation dans les deux sens, ainsi que le tunnel Porte de Hal (en direction Midi). Des interventions ont également eu lieu plus tard dans l'après-midi dans d'autres secteurs, à savoir les Etangs Noirs à Sint-Jans-Molenbeek, la place du Pavillon à Schaerbeek et la place Barra à Anderlecht.

Au total, une dizaine d'arrestations administratives et une arrestation judiciaire ont été effectuées sur le territoire des zones de police de Bruxelles. La porte-parole précise que la police va analyser des images afin d’identifier les émeutiers.

Une ambulance a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. « Il y a des dégâts à la carrosserie, les rétroviseurs et les phares », a-t-il précisé.

La situation est rentrée dans l’ordre vers 19 heures mais des patrouilles préventives restaient en place dans les secteurs concernés. La circulation sur le boulevard du Midi et le tunnel Porte de Halle a également été rouverte.

Des débordements à Schaerbeek

Un peloton de police, d’environ 40 effectifs, est intervenu dimanche soir sur la place du Pavillon à Schaerbeek, pour des débordements en marge du match de football. « La situation est actuellement sous contrôle. Aucun dégât important n’est à déplorer et aucun blessé non plus », a déclaré à l’agence Belga le commissaire Michaël De Beul, porte-parole de la zone de Bruxelles-Nord.

« Nous avons dispersé un groupe, place du Pavillon à Schaerbeek, qui fêtait la victoire de l’équipe nationale marocaine de football, sans trop de problème au départ, mais qui a commencé ensuite à s’en prendre aux véhicules qui passaient », a expliqué le commissaire de police. « C’était à tel point qu’il y avait danger pour l’intégrité physique des personnes, raison pour laquelle nous sommes intervenus pour les disperser », a-t-il indiqué, dimanche vers 18h45.

« Pour l’instant, on occupe le territoire et donc il n’y a plus d’incidents », a-t-il poursuivi. « Il s’est agi d’incidents mineurs. Il n’y a pas de blessés et, à ma connaissance, pas de dégâts aux véhicules. À l’heure où l’on se parle, il n’y a pas non plus d’arrestations, mais ça peut évoluer. Pour l’instant, notre mission première est de rétablir l’ordre. »

De Croo condamne

Le Premier ministre Alexander De Croo a condamné les émeutes. « Le football doit être une fête », a-t-il déclaré lors de son retour d’une visite de deux jours en Ukraine. De Croo (Open Vld) a également souligné que la violence est inappropriée dans de telles circonstances.