Coupe du monde: Croatie, ça rime avec force tranquille

Comme le foot peut aussi être simple : une longue relance du gardien Borjan, un centre calibré de Buchanan et un coup de tête de Davies (1-0) : de plain-pied et d’un front rageur, le joueur du Bayern est entré dans l’Histoire du foot canadien, ce dimanche à Doha. Le leader de cette nouvelle génération de Canucks, plus dynamiques que réellement crazy, est en effet devenu le tout premier buteur de son pays en phase finale de Coupe du monde.

Soixante-huit secondes de jeu face aux vice-champions du monde ont ainsi suffi pour gommer le zéro pointé de 1986 mais ce premier défi réussi est resté bien insuffisant pour John Herdman et ses hommes. Enthousiastes, toniques, remontés comme des caribous à la belle saison, mais encore naïfs, tant dans l’approche tactique que dans la gestion des efforts.