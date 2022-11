«On ne jouera pas le match nul»: le coach de la Croatie prévient les Diables rouges avant le dernier match de groupe décisif

Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, était logiquement heureux après la victoire 4-1 de son équipe contre le Canada pour la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde de football dimanche. Un succès qui permet aux Croates de prendre la tête du groupe F avant d’affronter la Belgique, 3e, jeudi dans un match décisif pour la qualification pour les 8es de finale.

« Je veux féliciter mon équipe pour ce match extraordinaire », a déclaré Dalic. « On a joué contre une équipe très puissante, ils ont marqué d’entrée mais on a réussi à retourner la situation. On aurait pourtant pu prendre plus de buts dans les quinze premières minutes. Je suis fier, la Croatie a montré sa force et sa qualité. On a franchi une étape mais une très bonne équipe nous attend avec la Belgique. »