Édito: Diables rouges, réveillez-vous!

Décevant, frustrant, alarmant, la Belgique n’a de toute évidence pas retenu la leçon du Canada. Battus 2-0 par un Maroc plus efficace et plus mordant, les Diables rouges ont manqué d’idées, de créativité… comme si, sans Romelu Lukaku, tout est dépeuplé.

Physiquement et mentalement, les carences sont criantes. Roberto Martinez a bien tenté la nouveauté sur le plan tactique mais une phase arrêtée a ébranlé le collectif « noir-jaune-rouge ». Et les changements n’ont rien apporté, bien au contraire… L’heure n’est pas encore aux bilans mais la « méthode coué » prônée par le coach fédéral n’a pas eu l’effet escompté. Il estimait que ses Diables étaient meilleurs qu’il y a quatre ans. La réponse est claire : c’est NON !

Qu’importe, pendant des années, bien avant la génération dorée, la Belgique avait l’habitude de compenser avec une volonté et un travail de sape sur le terrain afin de surmonter les obstacles et les difficultés. Face aux Lions de l’Atlas, les Diables ont reçu une leçon de courage et d’abnégation. Rugir ou mourir, il faut choisir. Face aux Canadiens, les Belges ont reçu un avertissement sans frais, face au Maroc, ils ont pris une claque. Ils leur restent un peu plus de trois jours pour réagir et ne pas sortir de ce mondial par la petite porte et ternir l’image d’une génération qui nous a tant fait rêver. Bref, Diables, ne tendez pas l’autre jouer et réveillez-vous. En Belgique, il y a encore des fans qui croient en vous !