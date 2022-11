Michy Batshuayi ne peut pas faire oublier Lukaku...

De héros face au Canada, à zéro contre le Maroc. Zéro tir cadré pour Michy Batshuayi qui chassait dimanche son 28e but en 50 caps avec les Diables rouges. Ce ratio si reluisant qui contraste avec le réel apport du buteur de Fenerbahçe sur le terrain, complètement à côté de la plaque contre les Lions de l’Atlas mais aussi un peu éparpillé contre les Canadiens. Et pour le coup, les chiffres ne sont pas les seuls révélateurs de cette déconvenue. C’est surtout dans l’impact, dans son (manque d’) implication physique face à des défenseurs marocains qui lorgnaient beaucoup plus le ballon que lui, que Batshuayi a déçu.