Pourquoi le Brésil manque plus à Neymar que l’inverse

Une première certitude : Neymar ne sera pas disponible contre la Suisse ni contre le Cameroun. Une seconde certitude : le Brésil sait comment jouer sans le joueur du PSG. Ses défections sont une habitude. Depuis la Coupe du monde 2014, l’attaquant a manqué 36 rencontres avec la Seleção, très peu pour raisons disciplinaires, la majorité sur blessure. Toutefois, malgré ces absences, le Parisien est le 4e international brésilien avec le plus grand nombre de sélections : 122, derrière Cafú (142), Roberto Carlos (125) et Dani Alves (124). Sans évoquer les deux buts qui lui font défaut pour rejoindre Pelé (77) sous le maillot « auriverde. » Ces chiffres situent bien le poids de Neymar avec le Brésil, mais sa fragilité démontre aussi que le Brésil a appris à vivre sans lui. Et, en l’occurrence, il a aussi les ressources pour survivre sans lui.