La photo du jour: des supporters qatariens répondent au geste symbolique des joueurs allemands

Onze joueurs allemands mimant un bâillon contre l’interdiction de manifester en faveur de la diversité, c’est l’une des images fortes qui a marqué la première semaine du Mondial au Qatar. Ce dimanche, des supporters qatariens ont décidé de leur répondre depuis les tribunes pendant le match Espagne-Allemagne, en brandissant des portraits de Mesut Özil et en se masquant la bouche.

L’ancien milieu de terrain allemand d’origine turc avait annoncé en 2018 qu’il quittait la sélection d’Allemagne face au « racisme » dont il avait été victime. « C’est avec un cœur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l’Allemagne de matchs internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard », avait-il écrit à l’époque sur son compte Twitter.