Füllkrug réplique à Morata, et la Mannschaft s’accroche dans cette Coupe du monde

Le partage entre l’Espagne et l’Allemagne (1-1) renvoie tous les verdicts à la dernière journée. L’Allemagne obligée de battre le Costa Rica et d’espérer que la « Roja » ne se fasse pas surprendre par le Japon…

Cette rencontre entre l’Espagne et l’Allemagne va alimenter le débat autour des « faux 9 ». Ces deux sélections renoncent le plus volontiers à l’emploi d’un vrai centre-avant : Luis Enrique par conviction et tradition – l’Espagne de Luis Aragones, championne d’Europe en 2008, fondation du Barça de Pep Guardiola –, Hansi Flick par conviction aussi, mais par défaut quand même. Or le marquoir, figé sur le 0-0 pendant une heure, a fini par bouger de part et d’autre après que les deux coaches ont opté pour un 9 : Morata (1-0, 61e) et l’improbable Füllkrug (1-1, 84e).