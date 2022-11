De vives inquiétudes après les propos chocs de Jan Vertonghen : «J’ai peur qu’il y ait quelque chose de cassé chez les Diables»

En cas de victoire dimanche, les Diables rouges se seraient qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe du monde, mais une défaite 0-2 lors de la deuxième journée contre le Maroc menace de mettre les Belges hors-jeu plus tôt que prévu. Dans tous les cas, la décision tombera jeudi, lors du dernier match.

Avant de poursuivre, sans langue de bois : « Jan Vertonghen a parlé à nos collègues de la VRT et a dit ‘il y a des choses que je ne veux pas dire devant les caméras’. Je me demande quand même si les déclarations récentes, notamment de De Bruyne et de Hazard, n’ont pas touché certains joueurs dans leur amour-propre ».