«Une équipe en fin de vie», «Hazard ne fait plus rien»…: Daniel Riolo dézingue les Diables rouges

Battus 0-2 par le Maroc pour le compte de la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde de football, les Diables rouges se sont compliqués la tâche et devront aller chercher leur qualification pour les huitièmes de finale lors du match contre la Croatie jeudi.

Les critiques fusent après cet échec. Le Français Daniel Riolo, chroniqueur et journaliste sur RMC Sport, y a par exemple été franco. « Certains Diables n’ont plus envie de jouer. Ils ne veulent plus évoluer les uns avec les autres », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Lorsque je vois Eden Hazard arriver en sélection, être sur le terrain et porter le brassard, c’est quasi incompréhensible. De fait, il ne fait plus rien. Il y a longtemps qu’il n’est plus un joueur de foot. Que l’équipe construise encore autour de lui n’a presque pas de sens ».