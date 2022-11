Coupe du monde: incroyable scénario entre le Cameroun et la Serbie qui se quittent dos à dos (3-3, vidéos)

Le duel dans le groupe G entre le Cameroun et la Serbie à Al Wakrah a été très spectaculaire (3-3). Battus par le Brésil lors de leur match d’ouverture (2-0), les Serbes pensaient avoir fait le plus difficile en menant 1-3 ce lundi en début de journée. Mais c’était sans compter sur un relâchement coupable de Mitrovic et compagnie qui a permis aux Camerounais de revenir au score, eux qui avaient été malmenés par la Suisse (1-0) lors de la première journée. Au final, ce partage riche en buts n’arrange aucune de ces deux nations qui, certes, débloquent leur compteur, mais qui vont jouer leur qualification lors de la dernière journée dans cette poule. Rendez-vous vendredi à 20h, heures belges, avec Cameroun – Brésil ainsi que Serbie – Suisse.

