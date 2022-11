«Le même Hazard qu’au Real», «De Bruyne invisible», «Une vraie gaffe de Courtois»: les cadres des Diables rouges ciblés par la presse internationale!

Auteurs d’une nouvelle prestation insipide ce dimanche contre le Maroc (0-2), les Diables rouges sont désormais dos au mur et devront impérativement s’imposer jeudi contre la Croatie pour rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La presse internationale n’a pas manqué de souligner cette nouvelle prestation catastrophique des Diables rouges ce lundi matin. Et ce sont les cadres de l’équipe qui en prennent pour leur cadre. « Eden Hazard n’est plus le joueur décisif dont nous nous souvenons tous », peut-on lire dans le journal Marca. « Eden dit que chez les Diables, il trouvera le bon environnement pour revenir à la surface, mais nous ne voyons que la même version qu’au Real Madrid ». Et le quotidien madrilène n’épargne pas non plus Kevin De Bruyne. « Il était invisible, ce n’est pas le même joueur qu’à Manchester City. Ni Hazard ni De Bruyne n’ont montré le leadership dont l’équipe avait besoin. »