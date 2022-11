Leander Dendoncker, le porte-bonheur des Diables rouges

Titulaire en défense contre le Canada, Leander Dendoncker (27 ans) n’a pas participé à la défaite belge face au Maroc (0-2). Ce qui lui permet d’être toujours invaincu avec la tunique des Diables rouges sur le dos. Et pour cause, son bilan personnel n’offre aucune défaite : 24 victoires pour 6 partages. Une sorte de talisman, s’il en est, pour Roberto Martinez.

Alors que les Diables rouges sont dorénavant dos au mur et contraints de s’imposer face à la Croatie pour poursuivre l’aventure en Coupe du monde, un chiffre positif tient encore. Un chiffre peut-être signe d’optimisme pour le rendez-vous de jeudi.

« Leander est un joueur fiable. Il est devenu plus fort physiquement. Quand vous arrivez dans un nouveau club, vous avez toujours besoin d’un petit peu de temps. Leander a beaucoup d’expérience et a livré une bonne prestation à cette position face à un solide adversaire. Il est dans ce groupe depuis plus de cinq ans. Il est expérimenté, il le prouve quand il évolue sur la pelouse », a expliqué le sélectionneur espagnol après la victoire face au Canada.